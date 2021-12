Abdoulaye Daouda Diallo félicite son petit frère Mouhamadou Moustapha Bâ ( Vidéo )

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 23 Décembre 2021 à 14:18

S’il y a un fonctionnaire dont tous les Sénégalais sont fiers pour le travail remarquable qu’il effectue à la tête de la Direction générale du Budget, c est bien Mouhamadou Moustapha Bâ. En atteste la standing ovation à laquelle il a eu droit devant la représentation nationale, après les chaleureux remerciements qui il a reçus de son patron et non moins frère, Abdoulaye Daouda Diallo.