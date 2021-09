Abdoulaye Wade: « Le Pds est debout et prêt pour la reconquête du pouvoir »

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) est résolument engagé à renouveler ses structures. Pour un Pds new look, le secrétaire général national, Abdoulaye Wade déploie, à partir de ce samedi 4 septembre 2021, « l’ensemble des superviseurs et commissaires politiques du parti sur l’étendue du territoire national pour le placement et la vente des cartes dans toutes les sections communales que compte le parti », renseigne Me Wade dans une note parcourue par Seneweb.



D’après le « Pape du Sopi » ragaillardi par l’engouement que suscite ce processus à la base, « la mobilisation des militants et surtout des militantes et des jeunes et l’accueil qu’il avait réservé à la délégation nationale ont révélé que le Pds est debout et prêt à la reconquête du pouvoir ».



Et pour y arriver, les libéraux ont fait le pari d’être « le plus près possible de la réalité ». « Il nous faut le gagner. Nous nous sommes lancés un défi. Il nous faut le relever », lance Me Wade à l’attention des militants.









































seneweb