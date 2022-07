Abdoulaye Wade de retour au pays – Mal-en-point, le vieux est-il en mesure de poursuivre son action politique ?

Finalement, "Pa Bi", comme on le surnomme affectueusement est rentré à Dakar ce vendredi après avoir été annoncé pour samedi. L'ex chef de l'Etat du Sénégal a dû avancer son retour car, selon ses partisans, il tenait à participer au meeting de clôture de la coalition Wallu-Yewwi qui se tenait à Pikine. Mais à l’arrivée, point d’Abdoulaye Wade. Les militants, entre autres inconditionnels du Pds et alliés, l’auront beau attendu ils n’ont vu sa calvitie nulle part.

Le plus bizarre c’est qu’il ne s’est même pas signalé par un message ou une déclaration, ce qui ne cesse d’intriguer et d’inquiéter ses partisans. Pour qui connaît Wade et sa propension à utiliser toutes les occasions politiques pour se faire entendre, il y a en effet de quoi s’inquiéter sur son état de santé.