Abidjan: Fabienne Feliho agressée par un garde du corps de Macky Sall

Envoyée spécialement par la 2stv, la présentatrice de ladite télévision et ex Miss Sénégal a été agressée par arme blanche par un garde de Macky révèle Lii Quotidien dans sa parution du jour.



On pouvait constater la blessure au bras de l’ex miss Sénégal sur la photo publiée dans le journal à sa une. La scène s’est déroulée devant Macky Sall qui était très étonné précise le journal. L’ambassadeur du Sénégal à Abidjan, raconte par écrit le film du drame.