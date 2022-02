Abus de Confiance : Hébergé par un couple, il vole leurs bijoux en or, des cheveux naturels et se la coule douce dans une auberge avec...

Ngagne Demba Niang, de son vrai nom, a été attrait hier, à la barre des flagrants délits de Dakar pour vol. Selon « Les Echos », le sieur a attendu que ces bienfaisants partent en voyage pour les dépouiller de biens matériels bijoux en or, des cheveux naturels, getzner, lit, matelas, ventilateur etc.…).



En faisant confiance à Ngagne Demba Niang, le couple Fatou Kiné Fall et Serigne Mbacké Seck ont mordus à l’hameçon. En effet, tout est parti au mois de décembre, lorsqu'ils ont eu la gentillesse d’héberger ce dernier dans leur appartement avant qu’ils ne partent en séjour à Kaolack. Pour les leurrer, il a lui aussi confié à ses hôtes qu’il allait voyager. Mais, il a attendu que le couple prenne congé vers 22 h, pour défoncer leur appartement. Pour ensuite emporter des bijoux en or, deux sacs de riz de 50 kg, des tissus, des perruques de cheveux naturels et divers autres biens appartenant au couple.



Puis, il est allé confier le tout à sa nouvelle colocataire. Cependant, la dame et son mari ont été avisés que leur appartement a été dévalisé et leurs bien volés. De retour à Dakar, des témoins signalent à la partie civile avoir aperçu le prévenu en compagnie d’autres individus qui chargeaient les bagages dans un véhicule la nuit des faits.



Mis au courant qu’il a été signalé, l'hôte prend la tangente. N’empêche, les agents ont fouillé là où il avait déménagé. C’est ainsi que les biens qu’il avait subtilisés ont été découvert dans le couloir de sa colocataire à qui il les avait confiés. Surpris en train de faire la fiesta dans une auberge en compagnie de deux filles, il a été interpellé, puis interrogé. Sur place, il a battu en brèche les faits mais ses arguments n’ont pas convaincu le juge des flagrants délits de Dakar d’autant plus qu’il a, par le passé, été condamné à deux reprises pour abus de confiance et escroquerie.



La victime Fatou Kiné Fall de citer : « Il a volé mes bijoux en or estimés à 900.000 FCFA, mes perruques, mon lit ainsi que mes matelas. Il avait déposé les sacs dans le couloir et nous avons trouvé trois Getzner, 6 voiles, mes perruques, mes draps, un ventilateur etc.… ».



Quant au parquet, il a requis 2 ans de prison ferme. Ngagne Demba a été finalement condamné à 3 mois de prison ferme et une amende de 500.000 FCFA à titre de dédommagement à la victime après la disqualification des faits qui lui sont reprochés, en vol commis la nuit.





























































seneweb