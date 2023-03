Abus de confiance : Chargé de garer le véhicule de son patron, A. Seck le vend pour payer sa dette et dépense le reste pour l'envoûte

A. Seck est poursuivi à la barre de la chambre correctionnelle pour abus de confiance par son patron, K. Mancabou. Celui-ci lui reproche d’avoir vendu son véhicule à 2 millions FCFA pour payer sa dette de 900.000 FCFA avant de dépenser le reste de la somme en pratique mystique pour l’empêcher d’en parler. Attrait à la barre de la juridiction, l’acquéreur M. Lo a témoigné avoir acheté un véhicule en mauvais état.

« J’ai acheté le véhicule avec des pannes. J’ai dépensé plus de 700.000 pour les réparations », a-t-il témoigné avant de réclamer un reversement financier de 2,7 millions FCFA.

Interpellé sur son acte, le prévenu charge son patron.

« C’est mon patron K. Mancabou qui m’a demandé de vendre le véhicule pour lui », a soutenu à la barre A. Seck, mais il sera vite démenti par le juge qui convoque les déclarations de son patron absent de l’audience.

« Il t’avait engagé pour déplacer le véhicule de Diamniadio vers la frontière et non de le vendre. Il a même soutenu avoir vendu le véhicule à une dame qui a déjà versé la somme requise. Ton patron soutient également détenir toutes les pièces du véhicule. Comment peut-on te demander de le vendre alors que tu n’as pas les pièces ? », lui a demandé le juge.

Mis devant ses responsabilités, le prévenu a peiné à répondre à la question du magistrat.

Dans son réquisitoire, le procureur a qualifié l’infraction de détournement et a requis 6 mois d’emprisonnement ferme contre le mis en cause. La défense quant à elle, a sollicité la clémence du tribunal.

Dans son verdict, le tribunal a déclaré A. Seck coupable des faits d'abus de confiance. Il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 1 mois ferme et au paiement de la somme réclamé par la partie civile.



















































