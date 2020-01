Abus de confiance : Un agent des Impôts et Domaines mis en cause dans une affaire de vente de voitures, jugement mis en délibéré au 23 janvier

Si l’on en croit le procès verbal d’enquête préliminaire, la prévenue avait promis de vendre à sa collègue une Mercedes GLE 350 année 2016 provenant du Canada. Le montant du véhicule était estimé à 24,6 millions, sans compter les taxes et frais de transport évalués à hauteur de 2 millions.



L’argent remis en intégralité, la nommée Ndèye Coura Niang «n’a pas honoré ses engagements et n’a fourni aucun document attestant l'achat du véhicule», selon la plaignante. Ce qui l’a poussée à porter plainte, malgré la médiation du directeur des Domaines.

Au total, la partie civile estime que plus de 24 millions de francs CFA sont passés dans les poches de Ndèye Coura Niang. Cette dernière s'en défend, déclarant avoir fourni des documents attestant les transactions.



La prévenue attend, dit-elle, le remboursement de son ami canadien, son unique intermédiaire auprès de la société de vente de voiture, pour obtenir de quoi payer sa collègue Ndèye Nogaye Badiane. L’avocat de la partie civile a réclamé le remboursement de la somme due, tandis que le procureur a requis à l’encontre de la prévenue une application de la loi...

















dakaractu