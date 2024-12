Abus de confiance, escroquerie… : Le maire de Semmé Habibou Timbo envoyé en prison

Les carottes sont cuites pour le maire de Semmé, Habibou Timbo. Il est placé sous mandat de dépôt en même temps que sa cousine Aïssatou Ngaïdo par le juge d’instruction du 2e cabinet près le tribunal d’instance de Pikine-Guédiawaye. Ils ont été arrêtés à la suite de la plainte des héritiers de feu Demba Boubou. Ces derniers leur reproche d’avoir faite main basse sur une partie de l’héritage de leur père. Ils ont évalué le préjudice, qui porte sur des biens immobiliers, à plus de 300 millions de francs CFA.







Habibou Timbo et Aïssatou Ngaïdo sont inculpés pour association de malfaiteurs, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, entre autres. Une information judiciaire est ouverte







































Seneweb