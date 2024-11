Abus de confiance portant sur 74 millions FCfa : Le dossier d'Oumar Cheveux renvoyé au 4 décembre prochain

Très fréquent dans les soirées de Waly Seck, le commerçant Oumar Touré, alias Oumar Cheveux, arrêté le 15 novembre 2024 pour abus de confiance portant sur 74 millions FCfa, au préjudice de son fournisseur chinois Huang Thiecheng, devra patienter jusqu'au 4 décembre prochain, avant d'être jugé, informe "LeSoleil-Digital".



Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rejeté, ce mercredi, la demande de liberté provisoire (Lp) sollicitée par son avocat, Me Aboubakry Barro. Au cours de l’audience, le juge a fixé le renvoi du dossier au 4 décembre 2024, donc, pour la comparution de la partie civile.



Me Barro a argumenté sa demande de Liberté provisoire, en faisant état du classement sans suite, de la plainte déposée à la Division des investigations criminelles (Dic).



C'est après cette étape que les représentants de la partie civile se sont tournés vers la gendarmerie de Thiong, qui a procédé à l'arrestation de son client. Le représentant du ministère public s'est opposé à la Lp, précisant que le préjudice est important et que le mis en cause n'a pas de garantie de représentation en justice.



















































































LERAL