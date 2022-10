Accaparement d’un terrain de 3ha d’autrui : Babacar Ngom s’entête

Que Babacar Ngom, propriétaire de la Sedima se le tienne pour dit ! Mamadou Soumaré Diagne, qui l’accuse d’avoir accaparé le terrain de 3 ha pour y construire des installations électriques, a commencé à négocier son bien au plus offrant. Même si Babacar Ngom a fait appel de la décision du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar qui avait ordonné la démolition et l’expulsion de la Sedima ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle de 3 ha 31 a 54 ça, l’avocat de Soumaré compte, par voie d’huissier, lui notifier la décision du juge des référés.

Le compte à rebours va bientôt débuter pour Babacar Ngom, fondateur et propriétaire de la Sedima. En effet, le puissant homme d’affaires, malgré son domaine de 50 ha, est accusé d’avoir accaparé un site de 3 ha appartenant à Mamadou Soumaré Diagne pour y ériger ses installations électriques. Mais tout semble croire qu’il devra décamper au plus vite et pour cause. En plus de l’ordonnance de référé sur placet qui avait acté la démolition et l’expulsion de la Sedima des 3 ha, le propriétaire a mis en vente le terrain au plus offrant. «Il y a déjà deux prétendants : un Libanais très balèze qui veut se lancer dans la pisciculture et une société étrangère qui s’active dans le maraîchage», renseigne une source très au fait du dossier. Mieux, l’avocat de Mamadou Soumaré Diagne compte signifier l’ordonnance par voie d’huissier à Babacar Ngom la semaine prochaine. Ce dernier, qui fait toujours dans la résistance, a fait appel de la décision du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Seulement en matière d’ordonnance, l’appel n’est pas suspensif, a fait savoir l’avocat. «Le terrain appartient désormais à notre client d’une manière irrévocable, c’est irréversible. En appel, la Sedima ne peut demander que le sursis à exécution pour retarder un peu l’exécution de la décision et le juge d’appel peut le lui refuser», a fait savoir l’avocat de Mamadou Soumaré Diagne.

Pour rappel, le juge des référés avait délivré une décision pas du tout favorable à Babacar Ngom. Après la requête de Mamadou Soumaré Diagne, qui accusait la Sedima de s’être accaparée de ses terres, le juge a tout simplement ordonné l’expulsion de la Sedima ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle de 3 ha 31 a 54 ca située dans le village de Keur Ndiaw et enregistrée sous le numéro 33/Cngd/2017.

Le tribunal ne s’est pas arrêté là puisqu’il a aussi demandé la démolition pure et simple des bâtiments et autres murs de clôture et grillage. Ce, à la charge de Mamadou Soumaré Diagne et aux frais de la Sedima.























































Samba THIAM

LES ECHOS