Accès aux soins : Des hémodialysés crient à la discrimination

Rédigé par Dakarposte le Samedi 9 Janvier 2021 à 17:32 Rédigé par Dakarposte le Samedi 9 Janvier 2021 à 17:32

Tous les hémodialysés ne sont pas tous sur un pied d'égalité. C’est du moins l’avis de certains malades trouvés dans un centre privé de dialyse à Dakar. Ces derniers sont en effet obligés de recourir au privé pour avoir accès aux soins. Ce qui n’est pas de tout repos surtout sur le plan financier.



Comme si un malheur n'arrivait jamais seul, la structure privée peine aujourd’hui à honorer ses engagements.



Et pour cause, ses machines sont en panne. Yacine Ndiaye porte leur parole et interpelle les autorités sanitaires.





