C'est un car Ndiaga Ndiaye qui a fini sa course dans un atelier de menuiserie métallique. Il a trouvé trois vieillards qui discutaient tranquillement et il les a heurtés.

Malheureusement, deux des vieillards sont décédés. L'un est mort sur le coup, l'autre après son évacuation et le troisième lutte contre la mort.

























































igfm