Accident : Macky Sall présente ses condoléances Sonko et appelle à la prudence

«J’ai appris l’accident d’un bus du cortège de M. Ousmane Sonko ayant fait un mort et dix-sept blessés. Je présence mes condoléances au candidat Ousmane Sonko et à la famille du défunt. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés». Par ces condoléances présentées à son concurrent, le Président Macky Sall a démontré qu’il sait faire la part entre la politique et les charges étatiques. Le candidat de la Coalition Benno a par ailleurs appelé les chauffeurs à la «prudence sur les routes en cette période électorale où les organismes sont très sollicités». L’acte posé renseigne sur sa lucidité mais surtout sur le sens élevé de l’Etat de celui qui brigue un nouveau suffrage. Toutes choses qui font que malgré l’adversité, il place tous les citoyens sur un même pied d’égalité, sans distinction d’appartenance politique.

Et pourtant, lorsqu’il a perdu des militants à Tambacounda, l’opposition sénégalaise a cherché à l’accabler et à charger ses représentants au Sénégal Oriental, ont rappelé des proches.



Impressionnante mobilisation à Koungheul



Pour replonger dans l’ambiance de Campagne électorale, le cortège de BBY a été, ce jeudi après-midi à Koungheul où son meeting départemental a battu des records d’affluence. La mobilisation a été belle et forte. Comme d’habitude, ce sont des milliers de citoyens qui ont, avec enthousiasme et engagement, déroulé le tapis rouge à Macky Sall. A l’image des autres Sénégalais, Ils lui témoignent leur reconnaissance en appréciant à juste raison ses actions. Pour lui montrer leur satisfaction avant de lui jurer fidélité gage d’un succès éclatant au soir du scrutin présidentiel. Ce qui, d’ailleurs, fait dire au candidat Macky Sall, qu’une fois réélu, il accroitra ses efforts pour répondre totalement aux attentes de ses concitoyens. «Je ferai plus et mieux», a-t-il promis.

Sous Macky Sall, Koungheul a ouvert l’ère des pistes de production et réceptionné des ambulances (Ribo Escale, Koungheul, Nguent et Nguent Pathé). La Der a aussi joué sa partition en finançant à hauteur de 250 millions FCfa, les jeunes et les femmes du département. Alors que deux milliards de FCfa ont été investis dans le traitement et la potabilisation de l’eau. En attendant la relance de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako dont le financement est déjà disponible.

Le Bambouck regorge de potentialités agricoles, forestières et pastorales qui, annonce Macky Sall, «seront redynamisees » pour apporter un nouveau souffle économique à cette partie du pays. En ce qui concerne l’accès à l’énergie électrique, une dorsale haute tension de 33 kilovolts partira de Kaolack pour éclairer la partie orientale jusqu’à Tambacounda avant 2024. Pour conclure, le Président Sall a annoncé l’achèvement des travaux de construction du stade de Koungheul, la construction d’un Centre de Formation Professionnelle et d’un nouveau lycée.

Outre Koungheul, le périple de la caravane Bby l’a mené ce jeudi à Gandiaye, Mbirkilane, Kaffrine et Malem Hodar…