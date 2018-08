Accident à Dahra : 4 femmes heurtées par un minicar

La route a encore fait des ravages. Un accident de la circulation à Dahra au quartier Ngueth a fait 4 victimes toutes des femmes. Un véhicule de transport minicar de marque Toyota qui avait quitté Matam pour se rendre à Dakar, a raté le virage avant de terminer sa course sur quatre femmes qui étaient assises confortablement devant leur domicile. Le choc a eu lieu hier, mercredi aux environs de 23 h.

Même s’il n’y a aucune perte en vie humaine, les quatre femmes sont grièvement blessées. Acheminées à l’hôpital Maguette Lo de Linguère, les 3 femmes sont victimes de fractures ouvertes, la dernière s’est retrouvée avec la jambe amputée, tellement le choc était violent.

Pour rappel, il y a de cela quelques années, un véhicule de type 4/4 avait mortellement heurté une jeune fille au niveau de ce même virage à l’occasion d’une course poursuite entre un ancien commandant de Brigade de Dahra et un chauffeur d’un véhicule qui avait refusé de s’arrêter.

Selon les populations riveraines interpellées par Actusen les accidents fréquents sur cet axe sont causés par l’absence de ralentisseurs et d’éclairage. Mais surtout par un mur érigé illégalement par un célèbre opérateur économique qui envisage de construire une station-service à ce niveau.