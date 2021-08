Accident à Kaolack : Le chauffeur du camion conduisait en état d'ivresse

Le chauffeur du camion malien a été finalement arrêté et placé en garde à vue. Selon une source de Dakaractu, ce dernier s'est endormi au volant de son véhicule à cause de son état d'ivresse. Son apprenti a été aussi arrêté par la police pour le sauver de la furie de la foule. Ils seront présentés au procureur dans les heures à venir.



Le bilan des émeutes d'hier fait état de plusieurs arrestations, une dizaine de camions d'immatriculation étrangère saccagée, 01 policier blessé et une route complètement vandalisée...