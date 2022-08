Accident à Malem Hodar- Le bilan s'alourdit...

Et, l'on reparle de cet accident entre deux véhicules qui a lieu il y'a de cela quelques jours sur la route nationale N1 à hauteur de Malem Hodar.



Dakarposte a appris que cet accident mortel vient de connaître une suite tragique. Un des blessés

a fini par rendre son dernier souffle sur un lit d'un centre de santé de Thiès peu de temps après y avoir été admis.



Pour le moment le bilan est de six morts et 72 blessés dont 13 dans un état grave.



Quatre morts ont été dénombrés sur le coup et plus de 60 blessés dont l‘un a succombé après son évacuation à l’hôpital Thierno Birahim Ndao.



À l’origine de l’accident, un camion tombé en panne stationné au bord de la route sans panneau de signalisation.