Accident à Saraya : Un gendarme tué et deux autres blessés

Un élément de la gendarmerie a été tué et deux autres blessés dans un accident de la circulation survenu ce jeudi, près du village de Nafadji, une localité située dans le département de Saraya, région de Kédougou, rapporte le quotidien L'Observateur.



Les victimes, qui appartiennent au Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (Garsi), étaient en opération de sécurisation. Après une fausse manœuvre du conducteur, le véhicule 4X4 qui les transportait a quitté la route puis s'est renversé. Du fait de la violence du choc, le gendarme de Raymond Faye de la 38e promotion est mort sur le coup.



Informée, la gendarmerie se déporte sur les lieux en compagnie des pompiers. Après constat, les blessés et le corps sans vie ont été acheminés au district sanitaire de la localité, avant d'être référés sur Dakar. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident.