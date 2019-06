Accident de RAO- Sur le chemin de Louga, le proviseur de Mpal et son fils décèdent sur le coup !

L'accident s'est produit après la rupture du jeûne à RAO. Un camion immatriculé SL1044 A et un taxi (SL 3272B) se sont heurtés sur la RN2 à hauteur de la localité. Trois morts ont été enregistrés sur le coup et deux blessés graves.



Dakarposte a appris que parmi les victimes qui ont perdu la vie, il a été formellement identifié le proviseur du lycée de Mpal et son fils. Il nous revient, en effet, qu'il s'agit de M. Mamadou Diakhaté, et son fils Mohamed, élève en classe de 6ème au Prytanée militaire de Saint-Louis. Ils sont morts sur le coup au même titre que le chauffeur du taxi qui les transportait.

Selon nos sources, le proviseur et son fils partaient à Louga pour y passer la fête de Korité.



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur de la famille éplorée. Que Dieu accueille les disparus dans son paradis céleste !