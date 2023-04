Accident de Richard Toll : une jeune polytechnicienne diplômée de l’ESP de Dakar parmi les victimes

Seneweb l'avait annoncé. L’accident survenu à Colona près de Richard Toll a occasionné deux morts parmi les agents de l'entreprise Dolima.

Les victimes ont été identifiées. Il s’agit d’une jeune dame répondant au nom de Farymata Fall et d’un jeune homme âgé de 25 ans du nom de Ibrahima Kane Ndir.



Farymata Fall, décédée sur le coup, était étudiante à l’Ecole supérieure polytechnique (ESP) de Dakar. Elle venait tout juste de terminer son cursus. Elle venait juste de commencer une collaboration avec l’entreprise Dolima selon nos sources.

D’après une source autorisée, plusieurs blessés sont dans un état critique et sont en train d’être évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis. Ils étaient tous pris en charge à l’Hôpital de Richard Toll et au centre de santé de la même zone.



Seneweb présente ses condoléances aux familles éplorées.