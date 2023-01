Accident de SAKAL: « Nous avons perdu 7 personnes d'une même famille » (Parents de victimes)

Les familles des victimes de l’accident de SAKAL hier sont en train de vivre un véritable cauchemar. C’est plus d’une vingtaine de décès qui ont été enregistrés après ce choc brutal et violent qui remet encore une fois sur la table la lancinante question de la régulation du secteur du transport. En attendant, les familles venues de localités différentes, récupèrent les corps de leurs parents décédés et se plient à la volonté divine.



Une d’entre ses famille déplore la mort de sept de ses membres. « C’est un accident qui nous a coûté plusieurs victimes. 7 de nos membres sont décédés. Mais nous ne faisons que nous conformer à la volonté du Tout Puissant » témoigne une des membres d’une famille vivant à Sakal. D’autres familles éplorées ont aussi fait le déplacement pour récupérer les corps des décédés mais au regard de la gravité de cet accident, elles interpellent les acteurs et le gouvernement pour l’application de la rigueur des décisions prises pour une régulation du secteur afin d’éviter ces accidents de la route.















































dakaractu