Accident de Sikilo: le point de la situation des blessés

Dans le cadre du suivi de la prise en charge des victimes de l’accident de Sikilo, dans le département de Kaffrine, intervenu ce dimanche 8 janvier, le point de la situation, effectué le lundi 9 janvier 2023 à 16h, laisse apparaitre une certain nombre d’informations. En effet, selon un communiqué du ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, sur les 39 personnes décédées, 32 ont été identifiées par leurs familles. A noter également que le nombre de victimes recensées est passé de 139 à 140 (39 décès et 101 blessés); 10 blessés graves sont sous traitement, une commission régionale de suivi et d’accompagnement des victimes dirigée par le Gouverneur de la région de Kaffrine, est instituée.



Selon toujours M. Fofana, la commission devrait débuter ses activités ce lundi à partir de 17h.





































Le Soleil