Accident entre Keur Madiabel et Keur Mandongo : 11 victimes, 7 morts et 4 blessés graves, selon les sapeurs-pompiers

Le Capitaine Mamadou Yaga Mané, commandant de la 31e compagnie d’incendie et de secours de Kaolack, a dressé le bilan de l’accident. Selon lui, « il s’agit de 11 victimes, dont 7 morts et 4 blessés graves. Les blessés ont été évacués en urgence à l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack ».



L’accident s’est produit entre Keur Madiabel et Keur Mandongo. Il s’agit d’une collision entre un pick-up et un véhicule de type 7 places.



