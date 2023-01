Accident mortel à Kaffrine: Le bilan passe à 54 morts et un deuil national de 3 jours est decrété

Le bilan macabre de l’accident tragique, survenu sur la route de Kaffrine passe à 54 morts. Présentement, le Président de la République, Macky Sall est dans la ville du Ndoucoumane pour s’enquérir de la situation et compatir à la douleur des familles affectées.



Un plan d’urgence a été défini par le gouvernement pour l’évacuation de certains blessés graves. Et sur place, une prise en chargé adéquate est mise en place pour sécourir et assister les blessés.

























































leral