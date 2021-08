Accident mortel à Kaolack: Un camion malien écrase un taxi... (Bilan 4 morts)l`

Un accident mortel a eu lieu ce dimanche 15 aout, en plein centre ville de Kaolack, sur la route nationale numéro 1. Un camion malien a percuté une moto jakarta avant de finir sur sa course sur un taxi. Au moins 4 morts ont été dénombrés.



Trainé sur plusieurs mètres à savoir de l’hôtel Arc-en-Ciel au devanture du Cœur de Ville, le véhicule de transport urbain s’est retrouvé sous le camion malien complètement endommagé.



Même si le nombre de morts est difficile à dénombrer, 4 corps inertes ont été évacués vers le centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack par les Sapeurs Pompiers.



Sur place la tension est vive, une foule de jeunes a déjà saccagé plus de 5 camions maliens stationnés dans les parages. La police et même la gendarmerie sont déjà sur les lieux.



Nous y reviendrons.









































senenews