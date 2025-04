Accident mortel sur l’axe Linguère-Matam : cinq morts et deux blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi sur l’axe reliant Linguère à Matam, plus précisément à l’entrée de Nakara, dans le département de Ranérou. Le drame a impliqué un bus de la société Sénégal Dem Dikk et un véhicule particulier, une Peugeot 406 communément appelée « War Gaindé ».



Le bilan est tragique : cinq personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis que deux autres ont été grièvement blessées, d’après Emedia qui donne l’information. Selon les premiers témoignages recueillis, l’accident serait dû à une collision entre le bus et la voiture.







Alertés, les sapeurs-pompiers de Linguère, sous la direction du lieutenant Adrien Malick FAYE, se sont rapidement déployés sur les lieux. Ils ont procédé à l’évacuation des cinq corps ainsi qu’au transport des blessés vers le centre hospitalier Magatte Lo de Linguère.



De leur côté, les éléments de la gendarmerie de Ranérou ont immédiatement ouvert une enquête et effectué les constatations d’usage afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

































Walf