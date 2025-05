Vélingara : terrible accident impliquant un car transportant des élèves, plusieurs morts et blessés graves

Un grave accident de la route s’est produit ce samedi matin à Vélingara, impliquant un minicar transportant les meilleurs élèves du lycée de Sare Colly Salle et un camion-remorque. Le choc a causé plusieurs morts et fait de nombreux blessés, selon les premières informations disponibles.



Les élèves, accompagnés de quelques-uns de leurs professeurs, se rendaient à Vélingara pour une visite pédagogique lorsque le drame s’est produit. L’accident a provoqué une vive émotion dans la localité.



Une scène de désolation règne actuellement à l’hôpital de Vélingara, où les corps des victimes ainsi que les blessés ont été acheminés. Certains blessés, en état critique, ont été transférés d’urgence à l’hôpital régional de Tambacounda pour une prise en charge spécialisée.



Les autorités locales et les services de secours sont mobilisés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident.



Nous y reviendrons avec plus de détails.



























Le Soleil