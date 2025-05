UEMOA : Le Trésor public Sénégalais lève plus de 193 milliards FCFA

Le Trésor public du Sénégal a mobilisé ce vendredi 2 mai 2025 un montant de 193,002 milliards FCFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à l’issue d’une émission d’adjudication ciblée. L’opération portait sur des bons assimilables du Trésor (BAT) d’une durée de 364 jours, ainsi que sur des obligations assimilables du Trésor (OAT) à 3 et 5 ans, rapporte le site lejecos.com.



Initialement, l’émetteur recherchait 180 milliards FCFA. Face à un engouement manifeste des investisseurs, les offres ont atteint 193,002 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 107,22 %. L’intégralité des soumissions a été retenue, traduisant un taux d’absorption de 100 %.



Les rendements moyens pondérés se sont établis à 7,22 % pour les BAT, 7,49 % pour les OAT à 3 ans et 7,14 % pour celles à 5 ans.



Les bons seront remboursés le 3 mai 2026, le jour ouvré suivant la date d’échéance, avec des intérêts payés d’avance, précomptés sur la valeur nominale. Les obligations à 3 ans arriveront à échéance le 17 mars 2028, tandis que celles à 5 ans seront remboursées le 5 mai 2030. Les intérêts, versés annuellement, s’élèvent à 6,30 % pour les titres à 3 ans et 6,45 % pour ceux à 5 ans, avec un premier paiement prévu à la fin de la première année.





Cette opération s’inscrit dans la stratégie de mobilisation de ressources internes du Sénégal pour le financement de son budget et de ses projets de développement.







































































Rewmi