Le Président Mbagnick Diop, le leadership africain en action !

Natif de Dakar, Mbagnick Diop s’impose aujourd’hui comme l’une des figures les plus influentes du paysage économique africain. Sa trajectoire est celle d’un homme qui a fait de l’entrepreneuriat, de l’engagement et de l’excellence ses piliers d’action.



Formé en communication et actions publicitaires, il a très tôt choisi de mettre ses compétences au service d’un objectif plus grand : faire émerger une Afrique des talents, structurée, ambitieuse et résolument tournée vers l’avenir.



À la tête du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), qu’il a fondé et élevé au rang d’acteur incontournable du dialogue économique, il porte la voix du secteur privé sénégalais avec conviction et constance. À travers le Groupe Promo Consulting, et bien d’autres structures qu’il pilote, Mbagnick Diop a créé un véritable écosystème de développement, au carrefour des idées, des talents et des opportunités.



Visionnaire, il est le concepteur de plusieurs initiatives majeures qui jalonnent le calendrier économique du pays et de la région : le Forum du Premier Emploi, le Salon de l’Entrepreneuriat, la Nuit de l’Orientation, les Cauris d’Or – cérémonie de l’excellence –, mais aussi les African Leadership Awards, la Diaspora des Affaires, ou encore AFRITECH, le tout premier salon des start-ups au Sénégal.



À ces initiatives s’ajoutent les Business Breakfast, les dispositifs de valorisation de la jeunesse entrepreneuriale, et la première pépinière d’entreprises au Sénégal, qu’il a conçue comme un incubateur de leaders économiques africains.



Mais au-delà de ces projets, c’est l’étendue de ses responsabilités qui impressionne. Mbagnick Diop est aussi Président de l’IATA – l’Initiative Africaine des Technologies Avancées –, du FOGACIM, fonds de garantie du Cercle des investisseurs du MEDS, et de la Mutuelle d’Épargne et de Crédit des PME/PMI. Il est Premier Vice-Président du Groupement Patronal Francophone, et dirige également Promo Invest, Promo Immo, VIP Events, le cabinet Interface, sans oublier sa Fondation Emploi Jeune et le magazine économique Perspective.



Son expertise dépasse les frontières du Sénégal : expert reconnu de la CEDEAO sur les questions d’employabilité, membre du Conseil Présidentiel de l’Investissement, président de la sous-commission économique du Dialogue National, et représentant du patronat au sein du comité de suivi FORCE COVID-19, il occupe une place centrale dans les grandes orientations économiques du pays et de la sous-région.



Ce parcours hors-norme lui a valu de nombreuses distinctions : Chevalier, puis



Grand Chevalier de l’Ordre National du Lion, Citoyen d’honneur de New York et de Montréal, Homme de l’année à plusieurs reprises, ou encore lauréat du Prix Nelson Mandela du Meilleur Entrepreneur Africain à Paris. Il est également le parrain de nombreuses promotions universitaires et académiques.



Mais derrière les titres et les décorations, c’est l’homme de vision et d’action qui retient l’attention. Un bâtisseur discret, un ambassadeur de l’Afrique ambitieuse, et un militant infatigable de la reconnaissance des talents africains.



Pour Mbagnick Diop, chaque réussite individuelle doit être un levier de transformation collective. C’est dans cette philosophie qu’il inscrit son engagement :

faire rayonner une Afrique qui construit, qui inspire… et qui impacte.