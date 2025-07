Criminalité financière : le Sénégal quitte la liste des pays à haut risque, selon la Commission européenne

Bonne nouvelle pour le Sénégal. Il a été enlevé des pays et territoires à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), apprend-on d’un communiqué de la Commission européenne paru ce mardi 8 juillet 2025.



Le Sénégal a été blanchi en compagnie d’Etats comme Barbade, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines, Sénégal, Ouganda et Émirats arabes unis.



D’autres nations n’ont pas eu cette chance et ont-elles été ajoutées à la liste des pays à haut risque : Algérie, Angola, Côte d’Ivoire, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibie, Népal et Venezuela.



« La liste actualisée tient compte des travaux du Groupe d’action financière (GAFI) et, en particulier, de sa liste des juridictions faisant l’objet d’un suivi renforcé. En tant que membre fondateur du GAFI, la Commission est étroitement associée au suivi des progrès réalisés par les juridictions inscrites sur la liste, en les aidant à mettre pleinement en œuvre leurs plans d’action respectifs convenus avec le GAFI. L’alignement sur le GAFI est important pour respecter l’engagement de l’UE à promouvoir et à mettre en oeuvrer les normes mondiales », peut-on notamment lire dans la note.











































Le Soleil