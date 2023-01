Accident mortel sur la route de Kaffrine- Voici la liste complète des victimes !

Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs aux fins d'en savoir un peu plus sur cet accident tragique, publie la liste de ce que l'on peut appeler prosaïquement "les victimes de Sikilo".



Quarante personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors d’une collision entre deux bus au Sénégal, ont indiqué ce dimanche les pompiers. L’accident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à 03h15 locales, près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar, selon un communiqué de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Selon un communiqué du gouvernement, la collision frontale a fait selon un nouveau bilan provisoire, " 40 morts, 36 blessés graves et 49 blessés légers ".



Le chef de l’Etat, " profondément attristé par le tragique accident routier », a décidé d' « un deuil national de trois jours à partir de lundi ».

Il s'est rendu sur place dans l’après-midi, tout comme le Premier ministre et plusieurs ministres.

Un conseil interministériel se tiendra lundi pour « la prise de mesures fermes sur la Sécurité routière et le transport public des voyageurs », a précisé le chef de l’Etat.



Le procureur de la République de Kaolack a donné des précisions sur la cause du drame : « selon les premiers éléments de l’enquête (…), un bus affecté au transport public de voyageurs, à la suite de l’éclatement d’un pneu, a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse ».