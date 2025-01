Accident sur l'axe Bignona-Teubi : Une ancienne membre du HCCT parmi les victimes

Une ex membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCTT), dissout récemment par les nouvelles autorités, figure parmi les victimes de l'accident qui s'est déroulé ce samedi à Bignona. L'honorable Fanta Sagna, qui a été membre de cette institution, est la 4ème victime de cet accident tragique.



Membre du parti de Robert Sagna, le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie (RSD), Fanta Sagna a occupé cette fonction de haut conseillère des collectivités territoriales, pour le compte du département de Bignona, selon des informations reçues. Elle a siégé comme membre de cette institution à l'issue des dernières élections locales et territoriales de janvier 2022.



L'ex membre du HCCT, est la victime qui a succombé à ses blessures, après son son évacuation au district sanitaire de Bignona.



Pour rappel cet accident sur l'axe Bignona - Teubi, a provoqué la mort de 4 individus.











































































seneweb