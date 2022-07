Accord sur les céréales entre Russie et Ukraine: Un succès diplomatique pour Macky Sall

Cet accord est "une réponse" à la visite en juin en Russie du chef de l'Etat sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'UA, et du président de la commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki, qui avaient souligné auprès de Vladimir Poutine "l'urgence du retour des céréales d'Ukraine et de Russie sur les marchés mondiaux", ajoute l'organisation dans un communiqué.



Dans un tweet, Macky Sall a également félicité les présidents turc Recep Tayyip Erdogan, qui a accueilli les discussions à Istanbul, russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky pour cet accord.



"C'était l'objectif de la mission que j'avais conduite à Sotchi le 3 juin dernier", a-t-il déclaré.



L'accord doit permettre d'exporter entre 20 et 25 millions de tonnes de grain bloquées en Ukraine.



L'invasion de l'Ukraine par la Russie - deux pays qui assurent notamment 30% des exportations mondiales de blé - a conduit à une flambée des cours des céréales et des huiles, frappant durement le continent africain très dépendant de ces pays pour son approvisionnement.



Cette hausse des cours est venue aggraver la situation de pays déjà confrontés à une crise alimentaire, notamment dans la Corne de l'Afrique (Kenya, Ethiopie, Somalie, Djibouti) qui connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans.



L'ONG International Rescue Commitee (IRC) a salué vendredi une "première étape vers l'atténuation de la crise alimentaire mondiale".



"La levée de ces blocus contribuera dans une certaine mesure à atténuer la faim extrême à laquelle sont confrontés plus de 18 millions de personnes en Afrique de l'Est, dont 3 millions sont déjà confrontés à des conditions de faim catastrophiques", a notamment souligné le directeur des urgences de l'organisation pour l'Afrique de l'Est, Shashwat Saraf, dans un communiqué.



"La prochaine étape importante doit consister à financer intégralement la réponse humanitaire dans la région, afin d'éviter les pires effets de la sécheresse et d'empêcher qu'une famine catastrophique sans précédent n'engloutisse complètement la région d'ici la fin de l'été", a-t-il ajouté.



L'accord signé vendredi entre la Russie et l'Ukraine prévoit notamment la mise en place de "couloirs sécurisés" afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands, que Moscou et Kiev s'engagent à "ne pas attaquer", selon un responsable des Nations unies.

























































