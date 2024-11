Accrochages à Bambey : le ministre Alioune Dione accuse Aïda Mbodj

«Ce qui s'est passé à Bambey est inacceptable», dénonce le ministre de la Microfinance. Dans des propos repris par Vox populi, Dr Alioune Dione donne sa version des faits sur l'incident noté dans la caravane célébrant la victoire du parti au pouvoir dans ledit département.



«Nous devons tous nous rappeler que notre objectif commun est de servir notre pays et nos concitoyens avec intégrité et respect. Les actes de violences et les insultes n'ont pas leur place dans notre engagement politique», a tenu à préciser le ministre dont le camp indexe la directrice de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj.



«Le dimanche 17 novembre, aux alentours de 22h, alors que le comité électoral départemental de Bambey célébrait la victoire éclatante du parti Pastef par une caravane, un incident a éclaté. La voiture transportant Madame Aïssatou Mbodj a tenté de dépasser celle du ministre de la Microfinance, Dr Alioune Dione, pour prendre la tête du cortège de Pastef, alors que durant toute la campagne les cortèges [du parti] ont été dirigés par [le ministre]», accusent les proches du ministre.



Ils ajoutent : «Cette manoeuvre a déclenché une altercation entre les nombreux agents de sécurité recrutés par Madame Mbodj, en dehors du dispositif [de sécurité] mis en place par le comité électoral départemental de Pastef, et [les membres] de la Jeunesse patriotique sénégalaise (JPS) de Bambey.»



Selon eux, l'incident a causé un blessé. Il s'agit du nommé Abdou Aziz Mbengue, chauffeur de l'une des voitures de campagne, déplorent-ils. «Plus regrettable, embrayent-ils, Madame Aïssatou Mbodj, en présence de l'agent de protection et des militants, a proféré des insultes et des insanités à l'encontre [du ministre] tout au long de l'altercation. Ce à quoi Dr Dione n'a pas répondu. [...].»













































































seneweb