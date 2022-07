Accueil de la tête de liste de Benno à Oussouye: Dieynaba Goudiaby ravi la vedette

Oussouye, terre de naissance d’Aline Sitoe Diatta a été le passage qui a beaucoup plu à Aminata Touré, tête de la liste de la coalition Benno Book Yaakaar (BBY). En effet Dieynaba Goudiaby, suppléante sur la liste départementale est l'unique responsable , qui a mobilisé les femmes et jeunes du département du Kasa.





Mimi Touré, a rendu un vibrant hommage à cette jeune dame pour son courage et sa détermination. Dieynaba Goudiaby qui s'est distinguée depuis la période de parrainages a fait savoir à l'opinion que Benno obtiendra des bons résultats dans le département d'Oussouye. Rassurée Mimi Touré a appelé la population à voter massivement Benno Bokk Yakaar, afin de permettre au Président Macky Sall d’avoir une large majorité à l’Assemblee nationale. Et ainsi éviter de confier les rênes du pays à des aventuriers qui risquent de mener le pays à l’abîme.



Plusieurs raisons, comme la paix retrouvée dans la partie méridionale du Sénégal, justifient amplement un plébiscite pour Benno. L’eau potable et courante dans les îles de la commune de Diembering, l’électrification des villages, le pont de la Sénégambie, les bateaux pour le désenclavement de la région…sont autant de réalisations du President Sall dans le département. Macky Sall démontre, à travers ses actions dans le Sud et même dans le reste du territoire, que «le pays est entre de bonnes mains ».