Accueil des Lions: Macky Sall invite les leaders de YAW, Ousmane Sonko apprécie et félicite le Président

"Depuis Porokhane où je me trouve actuellement pour une ziarra en prélude au Magal prévue ce 10 février, date qui coïncide avec celle de mon installation à la Mairie de Ziguinchor, je viens de recevoir un appel du doyen Habib Sy m’informant que le Président Macky Sall, par le biais du Ministre de l’Intérieur, nous a fait l’honneur de convier la Coalition Yewwi Askan Wi à l’accueil populaire des Lions champions d’Afrique 2021.



Je remercie vivement le Président de la République pour cette invitation à laquelle répondront les leaders de la coalition présents à Dakar et le félicite pour cette victoire qu’il a tant souhaitée et à laquelle il a beaucoup œuvré.



Je réitère notre joie, notre reconnaissance, notre fierté, nos remerciements et nos félicitations aux joueurs et à l’ensemble du staff de l’équipe nationale.

Vous nous avez rendus très fiers.Vive le Sénégal! Vive l’Afrique!", a écrit Ousmane Sonko.