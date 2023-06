Accueil du chef de l'Etat à Paris- Lahat Ndiaye mobilise ses amis et sympathisants pour son...ami Macky Sall

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 21 Juin 2023 à 13:52

" Ami ", un mot bien sobre pour une réalité si complexe. Pour certains un ami peut désigner une simple connaissance, un copain que l’on a plaisir à fréquenter; pour d'autres, un ami est plus qu’un frère, c’est un compagnon, un allié bienveillant sur lequel on peut toujours compter.



Vieil ami du Président de la République, Abdou Lahat Ndiaye, qui n'est plus à présenter, établi en France depuis des années, a tenu à mobiliser le tout Paris aux fins de dérouler le tapis rouge à Macky Sall. Qui, attendu dans la capitale du pays de Marianne, risque d'être hué comme à Lisbonne.



Dans cette vidéo d'ailleurs, Lahat ne tarit pas d'éloges pour son ami de Président, entre autres collaborateurs du chef de l'Etat.