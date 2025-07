Accusant l'actuelle mairesse de Fann-Point E de rupture abusive de contrat, le DG de SNIEX porte la réplique !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Objet: Rupture abusive du marché public de fourniture de bœufs sur pieds - Graves irrégularités commises par la Mairie de Fann Point E Amitié

Dakar, le 5 juillet 2025 -



La société SNIEX SUARL, attributaire légal du marché public portant sur la fourniture de bœufs sur pieds à la Mairie de Fann Point E Amitié, informe l'opinion publique, les autorités de régulation et les médias des faits graves survenus dans le cadre de l'exécution dudit marché.



Ce marché a été attribué à SNIEX SUARL à la suite d'un appel d'offres public passé dans le respect strict du Code Général des Marchés Publics du Sénégal. Conformément aux termes contractuels, nous avons procédé à la livraison des bœufs le vendredi 4 juillet 2025, comme prévu dans le calendrier d'exécution.



À notre grande surprise, Madame le Maire de la commune a catégoriquement refusé de réceptionner les bœufs, sans procéder ni à leur pesée ni à leur constatation physique, en restant cloîtrée dans son bureau, sans qu'aucun agent ne soit mandaté pour contrôler ou constater la marchandise. Une attitude incompréhensible, irresponsable et en violation directe des engagements contractuels de la commune.



Pire encore, sachant qu'elle est dans l'illégalité absolue et que nous avons fait appel à un huissier pour faire un constat des faits, Madame le Maire s'est empressée, tard dans la nuit du 4juillet, de convoquer une conférence de presse, visant à ternir l'image de SNIEX SUARL, en proférant des menaces publiques de rupture de contrat et en profiter pour politiser les faits



En outre, d'après les informations que nous avons reçu dans la nuit du 4juillet, Madame le Maire de la commune de Fann Point E Amitié est allé acheter des bœufs autre part ce qui consiste à une rupture manifeste de contrat.

Face à cette situation gravement préjudiciable, nous avons fait appel à un huissier de justice afin de constater officiellement les faits, notamment le refus de réception, l'absence de contrôle, et l'attitude manifestement arbitraire de l'autorité municipale.



Nous rappelons que ce marché public, passé par appel d'offres, ne saurait être traité comme un contrat ordinaire. Il engage juridiquement les deux parties et toute rupture unilatérale, sans procédure légale ni décision motivée, constitue une violation du droit administratif, du Code des Marchés Publics, et expose la commune à des sanctions réglementaires et judiciaires.



Par conséquent, SNIEX SUARL annonce qu'elle va saisir dans les plus brefs délais l'ARCOP (Autorité de Régulation de la Commande Publique) ainsi que la DCMP Direction Centrale des

Marchés Publics) pour arbitrage, et engagera des poursuites judiciaires contre la Commune de Fann Point E Amitié pour :rupture abusive de contrat public, préjudice moral et économique, atteinte à la réputation commerciale de notre société, violation manifeste des règles de transparence et de bonne gouvernance.

SNIEX SUARL reste profondément attachée au respect du droit, à l'éthique professionnelle et à la transparence dans la commande publique. Nous refusons de cautionner des pratiques qui fragilisent la crédibilité du système public et la confiance des opérateurs économiques.



Fait à Dakar, le 5juillet 2025

La Direction Générale SNIEX SUARL

Serigne Niane Import Export SUARL