Accusé D’avoir Détourné 20% Du Chiffre D’affaires, Le DG De Vibe Radio Dakar Limogé

A Vibe radio Sénégal, l’heure n’est plus à la fête ! En effet, 20% du chiffre d’affaires de la boite a mystérieusement disparu des comptes de l’entreprise. C’est ce que l’audit interne, commandité par le groupe Voodoo de Fabrice Sawégnon qui a racheté Vibe Radio Dakar et Abidjan le 31 janvier 2019, a révélé.

C’est Fabrice Sawégon en personne qui a fait l’annonce aux employés ce jeudi 11 avril 2019. Et au banc des accusés, le directeur général et son directeur financier. « Depuis plus de 10 ans de top management, j’ai jamais vu autant de fautes de gestion » a déclaré Fabrice Sawégon qui a « préféré informer directement le personnel avant qu’il ne l’apprenne ailleurs ».

Naturellement, la première décision de Fabrice Sawégon a été de se séparer de Gabriel Bartolini et de son directeur financier Cheikh Abdoulaye Touré. Actuellement, c’est Aminata Ndiaye qui assure l’intérim.