Accusé d'avoir tué un jeune à Thiès : comment "El Capo" a intégré la police

"El Capo", ou Makha Diop, de son vrai nom, est accusé d'avoir tué, à Thiès, le jeune boulanger, Mafatim Momar Mbaye. Depuis, l'on note des supputations sur sa fonction. Il y'en a même qui le considèrent comme un simple indicateur. Mais, Seneweb en sait un peu plus sur la personne de cet originaire de Kaolack. Renseignements pris, "El Capo" est bel et bien policier.



En effet, d'après des informations, le sieur Diop était un ancien auxiliaire de police de la promotion 1. Celle-ci était engagée en 1998 dans l'armée et prêtée à la police pour la seconder dans ses tâches. Car, nous relate-t-on, en ce moment-là, il n'y avait pas assez d'effectifs dans les rangs de la police.



Makha a été finalement reçu à l'école de police comme agent avec la 36eme promotion. C'était en 2005.



A signaler que les auxiliaires, tout comme les agents, viennent de l'armée. Seulement, un auxilaire n'est pas fonctionnaire. Il n'avance pas en grade. Mais, au bout de quelques années de service, la police peut lui accorder le privilège de faire le concours des agents de police pour être integré dans la fonction publique.



Fraîchement sorti de l'école de police, il est affecté au commissariat de Grand-Dakar.

D'ailleurs, l'on nous informe qu'il a eu un antécédent dans ce poste. Jeune policier d'alors, il avait poignardé un trafiquant de drogue au cours d'une chaude altercation.

C'est ainsi qu'il a été muté au commissariat du Point E, puis à la Direction de la surveillance du territoire (Dst). De là-bas, il a encore été affecté au commissariat des Parcelles Assainies de Thiès.

Dans la capitale du Rails, le policier a "changé" de nom pour devenir "El Capo".



Ce dernier est décrit par ceux qui l'ont côtoyé depuis l'école de police comme un agent "engagé, très rigoureux, mais aussi très fun". "El Capo" aimait aussi le showbiz, il était très proche des chanteurs, comme Waly 2 de Thiès.