Accusé de viol: Juan Branco encourt la radiation de l’Ordre des Avocats de Paris

L'avocat franco-espagnol va comparaître en début avril prochain devant l'Ordre des avocats de Paris. Il lui est reproché la publication d'une série de tweets à l'été 2023 cumulant plus d'un million de vues. « Dans ces messages, l'auteur de « Crépuscule » s'en prend vertement à Nissia B., une actrice qui l'accuse de viol, et diffuse de multiples extraits de la procédure judiciaire qui le vise » apprend le magazine d'actualité hebdomadaire français, « Marianne » qui rappelle que la procédure, secrète, a été ouverte en juin dernier par l'Ordre des avocats de Paris à l'encontre de Juan Branco. Ce dernier comparaîtra devant le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris et encourt même radiation.































































