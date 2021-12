Actes contre-nature à Zac-Mbao : Le récidiviste L. Faye viole quatre garçons de moins de 10 ans

L'affaire fait actuellement grand bruit à la Zac-Mbao où les policiers du nouveau commissariat de cette localité ont mis fin aux agissements d'un prédateur sexuel qui avait violé quatre mineurs de moins de 10 ans, selon des informations exclusives de Seneweb. Le récidiviste L. Faye, âgé d'environ 35 ans, traînait ses proies dans les bâtiments en construction avant de les sodomiser. Révélations !



L'habitude est une seconde nature, dit-on. Condamné pour des faits de viol, L. Faye n'a pas assimilé les leçons de son séjour carcéral. Elargi de prison, l'homme âgé d'une trentaine d'années a repris ses vieilles habitudes. Le bonhomme a été arrêté une nouvelle fois par les hommes du commissaire Binetou Guissé, pour actes contre-nature (viols répétitifs sur des mineurs).









Selon des informations de Seneweb, ce prédateur sexuel est actuellement sous le régime de la garde à vue dans les locaux du nouveau commissariat de Zac-Mbao.



L'affaire est sur les toutes lèvres, à la cité Capec et à la Médina Zac de cette localité de la banlieue dakaroise.



En effet, le mis en cause y a abusé sexuellement plusieurs mineurs, d'après le voisinage. Mais seuls quatre parmi eux se sont présentés à la police, d'après nos sources proches des familles des victimes. "Certains garçons de plus de 10 ans ont honte de dénoncer les agissements de L. Faye. Ainsi, ils préfèrent garder leur mal pour eux-mêmes", confesse un proche d'une victime.









L. Faye sodomise tour à tour deux mineurs dans un bâtiment inachevé



Le modus operandi de L. Faye consistait à traîner ses proies dans les bâtiments en construction, avant de les sodomiser. Le prédateur sexuel a couché, tour à tour, avec deux des quatre victimes identifiées, dans un bâtiment inachevé.



D'après nos sources, le mis en cause a avoué avoir entretenu des rapports sexuels avec deux mineurs. Contactée par Seneweb, la cheffe du commissariat de Zac-Mbao n'a pas voulu trop s'avancer sur cette rocambolesque affaire qui défraie la chronique dans cette localité.





En effet, le commissaire Binetou Guissé nous dira avec courtoisie que "l'enquête suit son cours".



Affaire à suivre.













































seneweb