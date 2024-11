Activement recherché, Moustapha Sow, filmé à...Paris !

Suite et pas fin de ce qu'il est convenu d'appeler "le cas Moustapha Sow" (voir article le concernant sur la Une de dakarposte.com).



Dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements que Moustapha Sow, ce type, qui, depuis l’avènement du nouveau régime, a établi ses quartiers à Dubaï et sort de temps en, temps de son trou pour voler vers le ciel américain, a été aperçu au pays de Marianne.



En effet, Moustapha Sow, a été filmé à Paname. Selon des sources fiables de dakarposte, le gars y a même acheté un appartement de luxe niché en plein coeur de Paris.



A t'il investi de l'argent dans l'immobilier français? Mystère et boule de gomme. Du moins, pour le moment car nous vous promettons d'y "creuser" (mener nos investigations) avant de revenir sur le cas Moustapha Sow.



En tous les cas, l'abondance de biens immobiliers haut de gamme en France, en particulier à Paris et sur la Côte d'Azur, en fait une destination attrayante pour l'argent sale. Bien que le pays de Marianne dispose de registres immobiliers relativement ouverts, les défenseurs de la lutte contre la corruption affirment qu'une application laxiste et des lacunes permettent encore d'utiliser les achats immobiliers français pour blanchir de l'argent et dissimuler des fonds illicites.



En conséquence, plus des deux tiers des biens immobiliers français détenus par des sociétés le sont de manière anonyme, ont récemment indiqué Transparency International et le Collectif de données anti-corruption dans un rapport basé sur les données disponibles concernant les sociétés et les biens immobiliers français.





Affaire à suivre...