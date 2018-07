Activités pluvio-orageuses d’intensités variables attendues au sud-ouest (ANACIM)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit durant le week-end un temps stable et un ciel largement ensoleillé avec des activités pluvio-orageuses d’intensités variables dans les régions du sud-ouest.



‘’Ces prochaines 24 heures, le temps sera stable et le ciel largement ensoleillé sur le territoire. Les régions sud-ouest seront cependant exposées à des activités pluvio-orageuses d’intensités variables au cours de cet après-midi et la nuit’’, indique un bulletin des prévisions météorologiques de l’ANACIM.



D’après le document transmis samedi à l’APS, a sensation de chaleur sera particulièrement marquée sur le pays en raison d’une hausse généralisée des températures journalières qui évolueront entre 29 à 32°C sur le littoral, 33 à 37°C sur les régions sud et centre et 39 à 42°C au nord-est (Podor, Matam, Linguère).