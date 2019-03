Adama Barrow pose avec la Vice Présidente de la Gambie

Après le limogeage d’Ousainou Darboe, le président Adama Barrow a procédé à la nomination de la nouvelle vice-présidente de la Gambie, en la personne d’Isatou Touray, son ancienne ministre de la Santé.



Âgée de 64 ans et ex-candidate à la présidentielle de 2016, Isatou Touray était connue en tant que militante du Comité Gambie contre les pratiques traditionnelles (Gamcotrap), une ONG de défense des droits des femmes et des enfants.



Ayant fait son entrée dans le gouvernement d’Adama Barrow, Isatou Touray occupe désormais le poste de deuxième personnalité forte de l’Etat gambien.



Qui est Isatou Touray ?



Ousainou Darboe été limogé en compagnie de deux ministres qui lui sont proches. En toile de fond au désaccord ayant conduit à cette séparation, la décision actée par Adama Barrow de violer le pacte prévoyant que le Président élu ne passerait que trois ans au pouvoir avant d’organiser un nouveau scrutin auquel il ne serait pas candidat. Sauf que Adama Barrow compte bien garder son fauteuil moelleux, soulignant la primauté de la Constitution sur une parole donnée