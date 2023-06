Adama Faye, beau-frère du Président sénégalais affirme: « Macky Sall n’a pas droit à un 3e mandat »

Selon le Président du mouvement Défar Sa Gokh, sur Rfm, « le discours du Président Macky Sall pour le 25 juin prochain, ne devrait être qu’un discours libérateur. Le Président Macky Sall n’a pas droit à un 3e mandat.. Nul ne peut faire deux mandats successifs. C’est ce que dit la constitution ».



Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le beau-frère de prési interpelle les chefs religieux qui ont l’obligation de faire entendre raison à Macky Sall. Sinon, avance t-il, « c’est autrement trahir l’Islam. Macky a dit urbi et orbi devant tout le monde qu’il ne fera pas un 3e mandat ».



Et le conseil de Adama à Macky : « Qu’il organise des élections transparentes et inclusives. Il ne doit empêcher aucun candidat à la course Présidentielle. Il ne doit non plus faire moins que ces prédécesseurs, Abdoulaye Wade (l’homme de l’alternance 2012) et Abdou Diouf (l’homme de l’alternance en 2000). Que le Président Macky Sall fasse tout pour être l’homme de l’alternance 2024 ».



Le frère de la Première Dame demande au chef de l’Etat de fouiller dans la prairie marron-beige, qui ne manque pas de lieutenants….

















































