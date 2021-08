Adama Niang, commandant de la Brigade de Recherches, envoyé brusquement en mission au Congo – L’arbitrage du Chef de l’Etat requis

Alors qu’il a bouclé une enquête rondement menée et transmise au Parquet, le commandant de la Brigade de recherches de la gendarmerie, Adama Niang, s’est vu notifier " intempestivement" une décision incompréhensible.

Il a en effet reçu une notification pour effectuer une " mission onusienne au Congo" alors qu’il n’a rien demandé.



"En vérité, il s’agit d’une manière de l’écarter de la Brigade de recherches alors qu’il est réputé être un enquêteur efficace, très au fait des nouvelles technologies de la communication. C’est un fouineur et il a du flair" lâche, amer, un pandore au fait de ce que d'aucuns appellent prosaïquement le "cas de l'officier Niang"



Aussi, nombre de gendarmes demandent l’arbitrage de Macky Sall lui-même, en tant que président de la République et Chef suprême des armées.

À en croire ces gendarmes quelque peu indignés par cette "mission inopportune", c’est le Chef de l’Etat qui doit intervenir pour éviter une honte à la maréchaussée. D’ailleurs, chez les pandores, beaucoup croient que ce sont deux officiers supérieurs, parmi les patrons de la gendarmerie qui font la guerre à Adama Niang. Un combat à fleurets mouchetés qui n’honore pas leur corps selon nombre de gendarmes qui louent les valeurs intrinsèques de ce serviteur de la Nation. Aussi souhaitent-ils l’arbitrage du Président Macky Sall afin que cette bataille à trois prenne fin, car Niang est principalement victime de deux de ses chefs qui lui en veulent pour des raisons inconnues.

Macky doit donc intervenir rapidement pour mettre fin à cette cabale contre un brillant gendarme.













njaydakarposte@gmail.com