Adhésions à l'Otan: Erdogan maintient la pression

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a informé samedi les dirigeants de l'Otan et les autorités de Stockholm qu'il ne reconsidérerait pas son opposition à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan si les deux gouvernements ne prenaient pas les décisions qu'il juge nécessaire pour répondre à ses préoccupations.



La Turquie, membre de l'Otan depuis 1952, s'oppose à l'intégration de la Suède et de la Finlande au sein de l'Otan, au motif, notamment, qu'elles abriteraient des "terroristes" du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de sa branche YPG en Syrie.



Ankara réclame également la levée d'un embargo suédois sur les exportations d'armes la visant depuis l'offensive de l'armée turque dans le nord de la Syrie en octobre 2019.



La Suède et la Finlande ont déposé le mois dernier leur demande d'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord", une demande motivée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier.