Adji Raby Sarr: "Je veux un procès public avec Ousmane Sonko"

Et, l'on reparle de cet esclandre de viols répétitifs et menaces de mort qui alimente les débats un peu partout dans le monde par la magie de la toile !



Comme annoncé en exclusivité par dakarposte, la partie plaignante (Adji Raby Sarr) a fait une sortie médiatique on ne peut retentissante.



La dame ne réclame ni plus ni moins qu'un procès qu'elle veut public.

Le procès, qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, devra juger, pourrait-on dire, des "blessures émotionnelles" de la victime.



Affaire à suivre...







njaydakarposte@gmail.com