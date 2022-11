Adji Raby Sarr, la beauté qui enivre Ousmane Sonko

De nos jours, nombreux sont les hommes qui trompent leur femme. La routine qui s’installe au sein du couple, les problèmes et les tentations extérieures peuvent pousser un homme à avoir une liaison et à mener une double vie.En tous les cas, il faudrait être d'une extrême mauvaise foi pour ne pas reconnaitre qu' Ousmane Sonko, quoi que mariée avec...deux femmes, est attirée par cette belle dame (machallah) répondant au nom d'Adji Raby Sarr. À preuve, dès que la masseuse de la fameuse Sweet Beauty s'est occupée de sa "maladie" et/ou ses "maux au dos", Sonko a perdu le Nord.Eh bien, pour reprendre "Pa Bi", le chef de file de Pastef perdra la tête avec les mouvements lents et fluides d'Adji Sarr. Et, c'est connu: par le toucher, on ressent l’empathie, la compassion, mais aussi et surtout le plaisir...Avec les mains expertes d'Adji Raby Sarr, qui s'est certainement posée en califourchon sur les cuisses de son "client VIP", des émotions ont survenu.La pin up passera tout doux sur la colonne vertébrale du "malade".L'excitation sexuelle se manifestera vite chez Ousmane Sonko, qui s'est laissé aller. La fréquence cardiaque de l'inspecteur des impôts augmentera comme ce n'est pas permis.Affolé, ne jouissant plus de toutes ses facultés, il ira plus vite que la musique lounge chill out rendant l'atmosphère relaxante dans cette pièce de Sweet Beauty.Sonko, qui reconnait enfin avoir entretenu des rapports sexuels avec la masseuse, usera alors de violences. La suite est connue. La dame, dégoutée par les assauts du "pastéfien", déposera une plainte pour viols répétitifs entre autres...Depuis lors, cette femme (sur l'image), arrachée à l'anonymat, grisera les gazettes, non sans saturer les écrans, réseaux sociaux... Mais, Adji Raby Sarr fracassera l'ambition Présidentielle de son partenaire, pas comblé sexuellement par ses deux femmes.Ses innombrables "Neemeekou Tour" à Sweet Beauty en disent long !njaydakarposte@gmail.com