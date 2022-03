Adji Sarr : « Comment Ousmane Sonko a détruit ma vie » (JA)

Les deux parties de cette affaire judiciaire hautement sensible s’accordent sur un point : depuis le dépôt de la plainte et l’audition de certains témoins, le dossier n’a pas avancé d’un iota. La confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko, que cette dernière dit réclamer, n’a pas encore eu lieu. Le spectre de la plainte pour viols et menaces de mort continue de planer sur l’opposant qui marche résolument vers la présidentielle 2024. Arrêté le 3 mars 2021 pour « troubles à l’ordre public » alors qu’il se rendait à la convocation du juge chargé de l’affaire, le député-maire, libéré cinq jours plus tard, vit sous le coup d’un contrôle judiciaire et ne peut quitter le pays. Son procès aura-t-il lieu un jour ?



Viol ou complot



Un an après l’éclatement de l’affaire, Ousmane Sonko est encore plus influent : il a consolidé son statut de principal opposant à Macky Sall. Victorieux à la mairie de Ziguinchor lors des élections locales du 23 janvier dernier, il se prépare à mener la bataille des législatives au sein de sa coalition Yewwi Askan Wi (YAW), aux côtés du nouveau maire de Dakar Barthélémy Dias. Une percée politique qui inquiète Adji Sarr, qui dit craindre pour sa vie, heurtent à la thèse du complot avancée par Ousmane Sonko et ses soutiens. Entre ces deux versions opposées, des zones d’ombres et pléthore de théories. Mais deux réalités également.



La première est politique : depuis l’arrivée au pouvoir de Macky Sall, plusieurs de ses adversaires d’envergure se sont retrouvés hors-jeu ou sont en passe de le devenir, après avoir été condamnés par la justice. Enrichissement illicite pour Karim Wade en 2015, détournement de deniers publics pour l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall en 2018. Le nouveau maire de Dakar Barthélémy Dias est lui aussi sous le coup d’une procédure en appel pour le meurtre d’un jeune militant du PDS en 2011. De quoi alimenter les soupçons des soutiens d’Ousmane Sonko, qui crient à la machination politique.



L’autre réalité du pays est sociologique et fait moins souvent la une des journaux : les faits de viols, reconnus comme crimes au Sénégal depuis 2019 seulement, et d’agression sexuelle restent largement sous-documentés, et les plaintes sont rares, les victimes étant bien souvent condamnées au silence.



Quelqu’un aurait-il soutenu, voire incité Adji Sarr à porter plainte contre l’un des principaux responsables politiques du moment ? Élevée par sa « grand-mère » d’adoption, orpheline de mère, Adji Sarr vient d’un milieu très modeste, et dit ne pas recevoir d’aide de sa famille. Elle aurait vu son père, qui habite à Pikine, en banlieue de Dakar, une seule fois depuis le début de l’affaire. C’est dans le courant de l’année 2020 qu’elle rejoint le salon de beauté du quartier sacré-cœur III de Dakar. C’est là, raconte-t-elle, qu’Ousmane Sonko l’aurait violée pour la première fois en novembre de la même année, puis trois autres fois après : «



À chaque fois qu’il venait, il faisait ce qu’il voulait, je n’avais pas le courage de lui dire oui ou non ». Elle va jusqu’à affirmer que d’autres femmes auraient été victimes de viol « dans le salon du massage », des faits fermement niés par le responsable politique. Contactés par Jeune Afrique, ses avocats ont refusé de s’exprimer au sujet de ces déclarations.



Les rares témoins interrogés par la police ont soutenu Ousmane Sonko, selon les procès-verbaux d’auditions. La propriétaire de Sweet beauté spa a taxé Adji Sarr de « manipulatrice » et une employée, qui a partagé un massage à « quatre mains » d’Ousmane Sonko a affirmé que Adji Sarr lui avait demandé de sortir de la pièce et qu’elle l’avait seulement entendu discuter avec Ousmane Sonko.